Visite sur rdv de l’asinerie Turs’Ane Turs’Ane Castelnau-Tursan, jeudi 31 octobre 2024.

Visite sur rdv de l’asinerie Turs’Ane Turs’Ane Castelnau-Tursan Landes

Venez visiter l’asinerie d’Angèle (élevage d’ânes, production de lait d’ânesse bio, vente de produits cosmétiques au lait d’ânesse). Découverte de la Forge Animée du maréchal-ferrant.

RDV sur place. Visite sur inscription.

Angèle Bazin vous accueille sur rendez-vous, dans son asinerie au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Les secrets et bienfaits du lait d’ânesse sont dévoilés au travers d’une visite conviviale. Vous découvrirez entre autres, les ânons de l’année ! Vous rencontrerez aussi le maréchal ferrant et sa forge.

N’hésitez pas à acheter savons et produits de beauté dans la boutique !

RDV sur place, Visite sur inscription. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 16:00:00

fin : 2024-10-31

Turs’Ane 325 rue du village

Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine angele.bazin@wanadoo.fr

L’événement Visite sur rdv de l’asinerie Turs’Ane Castelnau-Tursan a été mis à jour le 2024-01-30 par Landes Chalosse