EUR Angèle Bazin vous accueille sur rendez-vous, dans son asinerie au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Les secrets et bienfaits du lait d’ânesse sont dévoilés au travers d’une visite conviviale. Vous découvrirez entre autres, les ânons de l’année comme Eugénie, ! Vous rencontrerez sans doute aussi, le maréchal ferrant et sa forge.

N’hésitez pas à acheter savons et produits de beauté dans la boutique !

