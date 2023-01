Visite : Sur les traces des châteaux du massif Orschwiller Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Orschwiller

Visite : Sur les traces des châteaux du massif Orschwiller, 1 avril 2023, Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller. Visite : Sur les traces des châteaux du massif D159 Orschwiller Bas-Rhin

2023-04-01 14:30:00 – 2023-04-01 16:30:00 Orschwiller

Bas-Rhin Orschwiller EUR Sur les traces des châteaux du massif – Visite thématique

Vous qui connaissez déjà le Haut-Kœnigsbourg, connaissez-vous ses petits frères ? Rendez-vous pour une balade sur la montagne du Haut-Kœnigsbourg. Une visite qui vous en apprendra plus sur les bâtisseurs de châteaux, les fonctions d’un château fort et l’importance du site, mais aussi sur la vie au Moyen Âge. Visite thématique pour découvrir l’histoire des différents châteaux du massif et leur histoire qui interroge ! +33 3 69 33 25 00 Orschwiller

dernière mise à jour : 2023-01-10 par Château du Haut-Koenigsbourg

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Orschwiller Autres Lieu Orschwiller Adresse D159 Orschwiller Bas-Rhin Château du Haut-Koenigsbourg Ville Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller lieuville Orschwiller Departement Bas-Rhin

Orschwiller Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orschwiller-chateau-du-haut-koenigsbourg-orschwiller/

Visite : Sur les traces des châteaux du massif Orschwiller 2023-04-01 was last modified: by Visite : Sur les traces des châteaux du massif Orschwiller Orschwiller 1 avril 2023 Bas-Rhin Château du Haut-Koenigsbourg D159 Orschwiller Bas-Rhin Orschwiller Orschwiller, Bas-Rhin

Orschwiller Château du Haut-Koenigsbourg Orschwiller Bas-Rhin