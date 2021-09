Ménil-Hubert-en-Exmes Ménil-Hubert-en-Exmes Ménil-Hubert-en-Exmes, Orne Visite sur les traces d’Edgar Degas Ménil-Hubert-en-Exmes Ménil-Hubert-en-Exmes Catégories d’évènement: Ménil-Hubert-en-Exmes

Orne

Visite sur les traces d’Edgar Degas Ménil-Hubert-en-Exmes, 18 septembre 2021, Ménil-Hubert-en-Exmes. Visite sur les traces d’Edgar Degas 2021-09-18 – 2021-09-19

Ménil-Hubert-en-Exmes Orne Ménil-Hubert-en-Exmes A l’occasion des Journées du Patrimoine Sur les traces du peintre Edgar Degas

– Visite du parc du château (propriété privé)

Entrée payante (tarif à l’entrée du parc)

– Visite de l’Eglise St Denis

Entrée gratuite

dernière mise à jour : 2021-09-13 par OT des Vallées d'Auge et du Merlerault

