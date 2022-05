VISITE SUR LES PEINTRES D’ÉTAPLES, 30 juillet 2022, .

VISITE SUR LES PEINTRES D’ÉTAPLES

2022-07-30 – 2022-07-30

Présentation illustrée du contexte (diaporama) et balade commentée dans les rues de la ville.

La Ville d’Etaples-sur-mer, à la fin du 19e siècle, grâce à son aspect pittoresque et sa belle lumière, a vu l’installation d’une colonie d’artistes internationaux. Ceux-ci ont profité de la proximité de la Côte d’Opale, reliée à Paris par le train, et se sont installés pour des séjours courts ou longs à Etaples-sur-mer et ses environs. Suivant quelques précurseurs comme Eugène Boudin, des peintres de toute nationalité comme Eugène Chigot, Myron Barlow, Henri Le Sidaner, Isobel Rae… sont passés par la petite ville de pêcheurs et séduits, ont posé leurs chevalets dans les rues et à proximité de la Canche.

Visite jumelée avec le Département pour l’exposition « Intimité(s) » à partir de début juillet : vous pourrez poursuivre la visite, avec un médiateur, pour découvrir l’exposition à la Maison du port.

Sur réservation : 2 personnes min. et 9 personnes maximum

Tarifs : 3,7 € par adulte, 2,7 € par enfant, durée : 1 h 30

RENSEIGNEMENTS : 03 21 09 56 94 – Office municipal de tourisme / Musée Quentovic

