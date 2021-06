Visite « Sur les pas d’Henri Chapu » Musée Henri Chapu, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Mée-sur-Seine.

Visite « Sur les pas d’Henri Chapu »

Musée Henri Chapu, le samedi 3 juillet à 15:00

Contemporain de Carpeaux et de Rodin, Henri Chapu reste un sculpteur officiel de la IIIe République. Sa sensibilité marquée par la sculpture funéraire le consacre et lui donne l’occasion de travailler pour les grandes familles princières et financières de son époque : le Duc d’Aumale et la famille d’Orléans, la famille royale d’Angleterre, les Rothschild. La visite propose de faire revivre toute cette époque et les liens que le sculpteur pouvait entretenir avec ses grands collectionneurs et amateurs d’art.

Musée Henri Chapu 937 rue Chapu 77350 Le Mée-sur-Seine Le Mée-sur-Seine Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T17:00:00