Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Ce parcours fait connatre les principaux lieux ou sites de Saint-Brieuc liŽés à l’histoire

des rŽéfugiŽés espagnols. Il est ponctuŽé par la lecture de textes de Louis Guilloux, tŽémoin de cet exil, mais aussi acteur de leur accueil. contact@louisguilloux.com +33 2 96 61 57 54 http://www.louisguilloux.com/ Ce parcours fait connatre les principaux lieux ou sites de Saint-Brieuc liŽés à l’histoire

