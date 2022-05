Visite “Sur les pas des contrebandiers”, 16 août 2022, .

Visite “Sur les pas des contrebandiers”

2022-08-16 11:15:00 – 2022-08-16 12:15:00

EUR 6 6 Cette escapade dans le temps vous fera découvrir l’univers de la contrebande et l’histoire d’un même pays traversé par une frontière ; mais également la vie de nombreux agriculteurs et éleveurs reconvertis en marins au 17ème siècle, ainsi que l’influence de la vie maritime sur l’architecture locale. La visite de l’église, lieu fondamental du village, la découverte de la vie du prêtre Axular, premier écrivain en langue basque, compléteront ce tour d’horizon des coutumes et traditions ce ce village qui a su garder son âme.

