Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure En 1875 Maurice Ravel, qui connaîtra un destin international, voit le jour à Ciboure. Ce parcours, ponctué d’intermèdes musicaux joués par “Ad Libitum” dans des lieux inédits, est une véritable invitation à découvrir ou redécouvrir la vie et l’oeuvre de ce grand compositeur.

Réservation obligatoire auprès des Bureaux d’Accueil Touristique nombre de places limité.

