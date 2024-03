Visite « Sur les pas de… » Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie, samedi 13 avril 2024.

Le Service Culture de la ville d’Oloron Sainte-Marie et l’association Livres Sans Frontières vous proposent une visite « Sur les pas de… », organisée en amont de la conférence académique, d’environ 1h30, à travers les rues d’Oloron Sainte-Marie. Il s’agit de réveiller la mémoire de Louis Barthou, Tristan Derème, Paul de Lagor et Guy Ébrard dans la ville à travers anecdotes et lectures. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 17:15:00

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine villa.bedat@hautbearn.fr

