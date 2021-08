Visite sur le terrain Guéthary, 26 août 2021, Guéthary.

Visite sur le terrain 2021-08-26 14:00:00 – 2021-08-26 16:30:00 chemin du Trinquet Parking derrière la Colline de Cenitz

Guéthary Pyrénées-Atlantiques Guéthary

Erosion sur la côte rocheuse à Guéthary – à chaque falaise son « style » d’érosion.

Les phénomènes d’érosion à Guéthary sont donc assez uniques (comme les Guéthariars !)

Une sortie terrain guidée sur le littoral entre la plage de Cenitz et les Alcyons avec un géomorphologue du CPIE Littoral Basque viendra compléter l’exposition « Un littoral en mouvement ».

Cette balade instructive sera d’environ 3 km de marche sur les plages de sable et de galets. Elle sera ponctuée de quelques arrêts pour des « travaux pratiques » simples et ludiques qui vont faciliter la compréhension des phénomènes et des enjeux.

RDV à 14h au parking derrière la colline de Cenitz, chemin du Trinquet retour à 16h30. Inscription au 05 59 74 16 18.

