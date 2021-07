Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Visite sur le pouce : Les bains douches Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres 3 EUR Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez les bains douches. Cette visite vous invite à poser un regard sur l’architecture contemporaine d’un édifice de santé publique ancré dans la mémoire populaire. Construit en 1928, cet établissement de bains et douches a fonctionné jusqu’en 1994. Venez y apprécier le charme de son décor d’origine.

Réservation obligatoire.
+33 6 24 64 45 40

Réservation obligatoire. Ville de Thouars, service patrimoine dernière mise à jour : 2021-07-27 par

