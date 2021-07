Visite sur le pouce : l’abbaye Saint Laon Thouars, 6 août 2021, Thouars.

Visite sur le pouce : l’abbaye Saint Laon 2021-08-06 15:00:00 – 2021-08-06 15:45:00 Place Saint Laon Devant les grilles de l’hôtel de ville

Thouars Deux-Sèvres

EUR 3 Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez l’abbatiale Saint Laon. Découvrez la riche histoire de cette abbaye fondée il y a près de 1000 ans. Visitez son abbatiale d’origine romane remaniée aux XVè et XVIIè siècles et ses différents éléments de décor, mobilier et la chapelle abritant la sépulture de Marguerite d’Écosse, première épouse de Louis XI.

Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez l’abbatiale Saint Laon.

Vous avez 45 minutes devant vous ? Faites une pause patrimoine et découvrez l’abbatiale Saint Laon. Découvrez la riche histoire de cette abbaye fondée il y a près de 1000 ans. Visitez son abbatiale d’origine romane remaniée aux XVè et XVIIè siècles et ses différents éléments de décor, mobilier et la chapelle abritant la sépulture de Marguerite d’Écosse, première épouse de Louis XI.

Ville de Thouars, service patrimoine

dernière mise à jour : 2021-07-27 par