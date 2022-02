VISITE SUR LE POUCE : La tour de la Pelote Tour de la Pelote Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Visite dans un lieu unique perché au bord du Doubs, où le génie militaire médiéval trouve une continuité avec celui de Vauban. RDV devant la tour de la Pelote – quai de Strasbourg _**Gratuit**_, dans les limites des places disponibles (20 personnes au max) _**Durée**_ : 45 mn _**Réservation obligatoire**_ au 03 81 41 53 65 ou via [ce lien](https://my.weezevent.com/visite-sur-le-pouce-la-tour-de-la-pelote) _**Pass-vaccinal obligatoire**_

La tour de la Pelote est l’un des derniers vestiges des fortifications bisontines du Moyen Âge. Tour de la Pelote Quai de Strasbourg 25000 BESANCON Besançon Battant Doubs

