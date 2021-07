Visite sur le pouce : exposition Napoléon Châteauroux, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Châteauroux.

Visite sur le pouce : exposition Napoléon 2021-07-09 12:30:00 – 2021-07-09 13:00:00

Châteauroux Indre

Le 5 mai 1821, Napoléon s’éteint sur l’île de Sainte-Hélène. Deux cents ans plus tard, à l’occasion des commémorations de sa disparition, le musée Bertrand lui consacre une exposition. S’appuyant sur un peu plus de quatre-vingts œuvres (gravures, cartes, livres, etc.), cette visite abordera une ou plusieurs œuvres de cette exposition. Les derniers instants de vie de Napoléon, le retour des Cendres en 1840 mené avec respect par le général Bertrand ou encore la légende autour de ces deux personnalités si différentes et unies à la fois seront évoqués ‘sur le pouce’ lors de ces visites express.

Envie d’occuper votre pause déjeuner ? Venez découvrir notre exposition temporaire, consacrées à Napoléon, lors d’une visite express de 30 minutes. Votre guide vous proposera un focus sur une œuvre de cette exposition estivale. Une visite sur le pouce accessible à tous !

+33 2 54 34 10 74

