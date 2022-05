VISITE SUR LE GRAND VOILIER LE BELEM Boulogne-sur-Mer, 14 mai 2022, Boulogne-sur-Mer.

2022-05-14 – 2022-05-15

Boulogne-sur-Mer La visite du Belem permet de voyager dans le temps et sur tous les ponts du navire, guidée par 20 panneaux, un dépliant de visite et un équipage disponible pour répondre aux questions des visiteurs et partager sa passion.

Visite ouverte au public de 10h00 à 17h30.

Réservations en ligne : https://www.fondationbelem.com/visiter/visiter-le-belem-billetterie

Attention, les billets sont non échangeables et non remboursables, merci de bien vérifier la date et le créneau horaire sélectionné.

Tarifs :

8,00€ pour les adultes

4,00€ pour les enfants de 6 à 12 ans

Enfant moins de 6 ans gratuit

+33 1 42 73 47 31 https://www.fondationbelem.com/

