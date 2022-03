Visite sur le circuit des roses de Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Chilleurs-aux-bois, le samedi 11 juin à 10:00

Les amis des roses de Chilleurs-aux-bois est une petite association qui réuni des habitants amoureux de roses et jardin, soucieux du fleurissement de leur village. Bénédicte, vous présentera les travaux réalisés et les projets de l’association née en 2018. Vous déambulerez au cœur du village pour découvrir différentes variétés de roses, toutes d’origine loirétaine. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:00:00

