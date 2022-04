Visite sur l’art au jardin du centre “Les Temps d’Art” Montbarrois, 16 juillet 2022, Montbarrois.

Visite sur l’art au jardin du centre “Les Temps d’Art” Montbarrois

2022-07-16 14:30:00 – 2022-07-16 16:00:00

Montbarrois Loiret Montbarrois

2 EUR Cléopâtre Lachaize, vous accueille dans son grand jardin d’un 1 hectare pour un voyage artistique et créatif. En effet, elle agrémente le jardin d’œuvres artistiques toutes plus étonnantes et surprenantes les unes que les autres.

Cléopâtre Lachaize est une artiste contemporaine qui a étudié Paris Sorbonne et Bordeaux. Ses œuvres sont conçus avec des palettes de chantier en bois, qu’elle assemble avec d’autres matériaux et couleurs.

Vous découvrirez dans son jardin des œuvres en matières naturelles, bois, racines réalisées par son marie, Denis Lachaize.

Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

contact@grandpithiverais.fr +33 2 38 30 50 02 https://www.grandpithiverais.fr/visites-commentees/visites-nature-jardins/visite-botanique-jardin-centre/

Montbarrois

