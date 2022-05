VISITE SUR L’ARCHITECTURE DE LA VILLE

VISITE SUR L’ARCHITECTURE DE LA VILLE, 24 août 2022, . VISITE SUR L’ARCHITECTURE DE LA VILLE

2022-08-24 – 2022-08-24 Visite sur l’architecture de la ville d’Étaples sur mer

Par le musée Quentovic

Départ 10 h de l’office de tourisme (durée 1 h 30) Après une présentation de l’évolution de l’urbanisme de la ville à travers les époques, le guide vous accompagne pour une balade dans la ville pour découvrir son architecture au fil des siècles.

Du moyen age à l’après-guerre, la ville a beaucoup évolué ! Partez à la découverte des bâtiments et façades caractéristiques d’un style ou d’une époque (18e siècle, 1900, années 1930…) et apprenez à les reconnaître.

Tarifs : 3,70 €/ adulte, 2,70 € / enfant – sur réservation

(30 pers max) contat@etaples-tourisme.com +33 3 21 09 56 94 http://www.musee-quentovic.fr/ Visite sur l’architecture de la ville d’Étaples sur mer

Par le musée Quentovic

Départ 10 h de l’office de tourisme (durée 1 h 30) Après une présentation de l’évolution de l’urbanisme de la ville à travers les époques, le guide vous accompagne pour une balade dans la ville pour découvrir son architecture au fil des siècles.

Du moyen age à l’après-guerre, la ville a beaucoup évolué ! Partez à la découverte des bâtiments et façades caractéristiques d’un style ou d’une époque (18e siècle, 1900, années 1930…) et apprenez à les reconnaître.

Tarifs : 3,70 €/ adulte, 2,70 € / enfant – sur réservation

(30 pers max) dernière mise à jour : 2021-12-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville