Présentation illustrée du contexte (diaporama) et ballade commentée de l'architecture de la ville. Le guide vous accompagne, après avoir présenté l'évolution de l'urbanisme de la ville, pour une balade qui vous permettra de découvrir l'architecture au fil des siècles. Du Moyen Age à l'après-guerre, la ville a beaucoup évolué ! Partez à la découverte des bâtiments et façades caractéristiques d'une style ou d'une époque (18e siècle, 1900, 1930…) et apprenez à les reconnaître. Départ de l'office de tourisme à 10 h 00. Sur réservation : 2 personnes min. et 35 personnes maximum Tarifs : 3,7 € par adulte, 2,7 € par enfant, durée : 1 h 30 RENSEIGNEMENTS : 03 21 09 56 94 – Office municipal de tourisme / Musée Quentovic

