Après une rencontre avec l’artiste Geraldine Husson, le public sera invité à s’imprégner des œuvres de l’artiste grâce à la musique d’Audrey Fok Bor. Virevoltant entre voyages sonores – relaxations vibratoires et concerts, Audrey nous offre une musique accessible et délicate. Du Handpan au Didgeridoo, du Tambour à la Flûte Harmonique et l’Ocarina, en passant par l’argilophone, Audrey s’entoure de multiples compagnons de voyage lors de ses évasions sonores. Elle nous transmet les murmures de ses instruments de musique du monde et nous propose de nous laisser transporter par la rêverie. Merci de ramener des tapis de sol. Animation proposée dans le cadre des Journées Amusées.

Gratuit, réservation obligatoire

Proposé dans le cadre de l’exposition Carte blanche à Geraldine Husson Œuvres vives Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

