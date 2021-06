Dax Dax Dax, Landes Visite « Splendid et Thermes » Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

2021-07-22 16:00:00
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch
Dax Landes

Dax Landes Dax EUR Venez découvrir deux établissements très emblématiques de la cité thermale, si différents au premier abord et pourtant si proches et complémentaires… les Thermes, résidence moderne signée Jean Nouvel et le Splendid, luxueux hôtel des années 20. Luxe Art déco au Splendid, modernité aux Thermes Jean Nouvel. +33 5 58 56 86 86 Venez découvrir deux établissements très emblématiques de la cité thermale, si différents au premier abord et pourtant si proches et complémentaires… les Thermes, résidence moderne signée Jean Nouvel et le Splendid, luxueux hôtel des années 20. OITT Grand Dax dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT Grand Dax

