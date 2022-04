Visite spirituelle de l’abbaye St Colomban Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Visite spirituelle de l’abbaye St Colomban Luxeuil-les-Bains, 20 avril 2022, Luxeuil-les-Bains. Visite spirituelle de l’abbaye St Colomban Abbaye St Colomban 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

2022-04-20 – 2022-04-20 Abbaye St Colomban 14 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône EUR 0 0 Rendez-vous à 15h dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Evocation de l’histoire de l’abbaye et de son héritage spirituel.

Visite organisée par l’abbaye St Colomban.

Contacts et inscription à la boutique de l’abbaye. +33 9 63 55 12 03 Rendez-vous à 15h dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Evocation de l’histoire de l’abbaye et de son héritage spirituel.

Visite organisée par l’abbaye St Colomban.

Contacts et inscription à la boutique de l’abbaye. Abbaye St Colomban 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Abbaye St Colomban 14 Rue Victor Genoux Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Abbaye St Colomban 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Visite spirituelle de l’abbaye St Colomban Luxeuil-les-Bains 2022-04-20 was last modified: by Visite spirituelle de l’abbaye St Colomban Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 20 avril 2022 Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône