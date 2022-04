Visite spirituelle de la Basilique Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: 70300

Luxeuil-les-Bains

Visite spirituelle de la Basilique Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

2022-04-29 – 2022-04-29

Luxeuil-les-Bains 70300 EUR 0 0 Visite historique et spirituelle de la basilique St Pierre “Sur les traces de St Colomban”, organisée par le doyenné de Luxeuil. À 16h à la Basilique.

Adaptée pour les enfants. Visites possibles en allemand “Führungen aufDeutsch”.

Don libre à l’issue de la visite.

