Heilly est un village bien mystérieux… Ici, on croirait que le temps s'est arrêté. De ses grandes heures de gloire, il ne reste aujourd'hui que ses vieilles maisons de pierre blanche et son ancien château abandonné, derniers témoins d'un passé prestigieux, tombé dans l'oubli au fil des siècles. Accompagné de votre guide, au fur et à mesure que la nuit s'installe, découvrez ce village hors du temps, les ruines de son château, les vestiges de ses jardins, et l'histoire des illustres personnages qui ont marqué son histoire depuis le IXe siècle. Nombreuses sont les âmes errantes qui hantent les rues du village depuis plusieurs siècles : du simple villageois au légendaire chevalier carolingien en passant par la favorite de François Ier, ces fantômes ne cherchent qu'à transmettre leurs souvenirs… Découvrez leur histoire, leur vie pleine de péripéties, et leurs secrets. Vivez une expérience hors du commun, et bousculez vos sens en vous perdant dans l'Histoire. Prêt à tenter l'aventure ? officedetourisme@valdesomme.com +33 3 22 96 95 76 http://valdesomme-tourisme.com/

