Visite-spectacle Le Touraine Express

Visite-spectacle Le Touraine Express, 29 juillet 2022, . Visite-spectacle Le Touraine Express

2022-07-29 18:00:00 – 2022-07-29 9 EUR Le Touraine-Express à destination dePerpète-Les-Olivettes ferme ses portes ! Départ immédiat ! C’est ce que voudrait annoncer Mr Dodut, le chef de station, sauf que le train en question n’est toujours pas arrivé en gare. Faudra-t-il marcher à pieds jusqu’à la prochaine station ? Il n’en faudrait pas plus pour provoquer les plaintes des passagers et notamment de Mme Watson, l’énergique touriste anglaise en villégiature en Touraine, ou encore de la pétillante illustratrice de mode Mlle Emilie Vincent, voyageant au prix de ses précieuses économies. nDe simple voyage de plaisance, l’aventure se transforme alors en véritable voyage initiatique inoubliable pour le public, les passagers privilégiés du… Touraine Express ! Réservation obligatoire www.paysloiretouraine.fr Ce spectacle déambulatoire est une belle occasion de découvrir en théâtre, lectures et chansons des lieux emblématiques du Pays Loire Touraine, en compagnie de Jules Verne, Georges Sand, Xavier de Maistre, Alphonse Daudet et bien d’autres encore ! nRéservation obligatoire www.paysloiretouraine.fr Le Touraine-Express à destination dePerpète-Les-Olivettes ferme ses portes ! Départ immédiat ! C’est ce que voudrait annoncer Mr Dodut, le chef de station, sauf que le train en question n’est toujours pas arrivé en gare. Faudra-t-il marcher à pieds jusqu’à la prochaine station ? Il n’en faudrait pas plus pour provoquer les plaintes des passagers et notamment de Mme Watson, l’énergique touriste anglaise en villégiature en Touraine, ou encore de la pétillante illustratrice de mode Mlle Emilie Vincent, voyageant au prix de ses précieuses économies. nDe simple voyage de plaisance, l’aventure se transforme alors en véritable voyage initiatique inoubliable pour le public, les passagers privilégiés du… Touraine Express ! Réservation obligatoire www.paysloiretouraine.fr PAH LT dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville