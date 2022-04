Visite-spectacle “Le Mystère de l’Hydromobilis” Musée de l’automobile Henri Malartre, 14 mai 2022 19:30, Rochetaillée-sur-Saône.

Nuit des musées Visite-spectacle “Le Mystère de l’Hydromobilis” Musée de l’automobile Henri Malartre Samedi 14 mai, 18h00, 19h30 gratuit, 25 participants maximum par visite

Laissez-vous entrainer dans une visite-enquête sur les traces de la mystérieuse automobile Hydromobilis !

Laissez-vous entrainer à la recherche de la fascinante Hydromobilis, une automobile révolutionnaire mise au point dans les années 70 par l’énigmatique Adhémar Hocquart de Tour ! Avant de mourir de manière assez mystérieuse, Adhémar avait laissé plusieurs indices dans certains véhicules du musée pour indiquer l’emplacement de cet objet exceptionnel…

Un spectacle-enquête proposé par la Compagnie Sens Inverse, au milieu des voitures du musée.

Le Musée de L’Automobile est situé à Rochetaillée-sur-Saône au coeur d’un parc arboré de 3 hectares. Vous découvrirez deux sites qui abritent les collections de véhicules anciens: le château et les halls.

645 rue du Musée 69270 Rochetaillée sur Saône

http://www.musee-malartre.com

645 street of the Museum 69270 Rochetaillée on the Saône free, maximum 25 participants per visit Saturday 14 May, 18:00, 19:30

The Museum of The Automobile is located in Rochetaillée-sur-Saône at the heart of a park sported by 3 hectares. You will discover two sites which shelter the collections of old(former) vehicles: the castle and halls. hearing impairment

¡Déjate llevar por la búsqueda de la fascinante Hydromobilis, un automóvil revolucionario desarrollado en los años 70 por el enigmático Adhémar Hocquart de Tour! Antes de morir de manera bastante misteriosa, Adhémar había dejado varias pistas en algunos vehículos del museo para indicar la ubicación de este objeto excepcional…

Un espectáculo-investigación propuesto por la Compañía Sentido Inverso, en medio de los coches del museo.

Gratis, hasta 25 participantes por visita Sábado 14 mayo, 18:00, 19:30

