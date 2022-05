Visite-spectacle “Le Mystère de l’Hydromobilis” Musée de l’automobile Henri Malartre Rochetaillée-sur-Saône Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Laissez-vous entrainer à la recherche de la fascinante Hydromobilis, une automobile révolutionnaire mise au point dans les années 70 par l’énigmatique Adhémar Hocquart de Tour ! Avant de mourir de manière assez mystérieuse, Adhémar avait laissé plusieurs indices dans certains véhicules du musée pour indiquer l’emplacement de cet objet exceptionnel… Un spectacle-enquête proposé par la Compagnie Sens Inverse, au milieu des voitures du musée.

gratuit, 25 participants maximum par visite

Laissez-vous entrainer dans une visite-enquête sur les traces de la mystérieuse automobile Hydromobilis ! Musée de l'automobile Henri Malartre 645 rue du musée, 69270 Rochetaillée-sur-Saône

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00

