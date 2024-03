Visite-spectacle: Le banquet des friandises Château de Bizy Vernon, dimanche 28 avril 2024.

Visite-spectacle: Le banquet des friandises Château de Bizy Vernon Eure

Il est un moment où la Demeure de Bizy ouvre les portes d’un monde merveilleux.

Tous les enfants l’attendent avec impatience pendant que les plus grands trépignent de retrouver leur âme d’enfants. Car à ce moment précis, les recettes virevoltent dans sa tête, ses rires fusent avec la danse de ses créations et son imagination s’envole comme une barbe à papa.

L’extraordinaire Prince des Friandises vous invite à le suivre au cœur d’un Banquet haut en gourmandises où la bonne humeur et les couleurs insolites seront reines.

Et si vous vous rendez au Banquet costumés, notre hôte n’en sera que plus ravi.

Informations pratiques:

– Dates 28,29 et 30 avril + 1er mai

– Horaires à 11h (uniquement le le 28 avril), 14h et 16h

– Tarif 12€ par personne à partir de 4 ans

Durée 1h à 1h15, inclut le goûter et l’accès au parc du château

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte muni de son billet d’entrée.

Les poussettes ne sont pas autorisées à l’intérieur du château.

Infos et Réservation sur www.chateaudebizy.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Visite-spectacle: Le banquet des friandises Vernon a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération