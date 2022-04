Visite Spectacle – Janouille raconte la Fronde au XVIème siècle à Monflanquin Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin EUR Janouille vous emmène découvrir la bastide de Monflanquin à la lueur des flambeaux.

Pour cette soirée spectacle exceptionnelle offerte par la mairie de Monflanquin, il sera accompagné de la troupe Calida Costa, les mousquetaires du Roi.

+33 5 53 36 40 19

