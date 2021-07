Visite spectacle “Ballade à l’envers” Hotel des Monnaies, 19 septembre 2021, Villemagne-l'Argentière.

le dimanche 19 septembre à Hotel des Monnaies

La Ballade à l’Envers est une sorte de spectacle en vers, une douce promenade qui rembobine le fil du temps et remonte le cours de la vie d’Hugo, employé municipal un peu différent. Au son d’un organetto médiéval, reprennent vie différents instantanés de son existence marquée par l’altruisme, la poésie et la solitude. On se laisse ici divaguer au gré de chansons et d’images, de danses et de confidences. Un étonnant voyage, construit comme un rêve éveillé, où l’on passe volontiers du coq à l’âne, de Verlaine à Minvielle, en découvrant Villemagne-l’Argentière…

Jauge de 80 personnes

Itinérance mélodique et onirique…

Hotel des Monnaies 4 rue de l’hôtel des monnaies, 34600 Villemagne-l’Argentière Villemagne-l’Argentière Hérault



2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:20:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00