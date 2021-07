Saint-Galmier Saint-Galmier Loire, Saint-Galmier Visite-Spectacle à Saint-Galmier, la balade renaissance Saint-Galmier Saint-Galmier

Visite-Spectacle à Saint-Galmier, la balade renaissance Saint-Galmier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Galmier. Visite-Spectacle à Saint-Galmier, la balade renaissance 2021-07-03 – 2021-07-03

Saint-Galmier Loire EUR Accompagné d’un guide et des élèves de l’École de musique de Saint-Galmier, découvrez la cité au temps de la Renaissance. dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Galmier Adresse Ville Saint-Galmier