Bouzy Marne Bouzy Participez à l’effervescence des vendanges ! Expérience unique chez un vigneron à Bouzy – Célèbre Grand Cru. Venez découvrir la MAISON de CHAMPAGNE ALAIN VESSELLE à BOUZY.

Depuis 1885, la famille VESSELLE se consacre à la culture de la vigne et à l’élaboration des vins de champagne. Présentation du vignoble champenois dans les vignes.

Introduction au pressurage moderne et dégustation du jus fraîchement pressé.

Visite guidée de la cuverie.

Découverte de l’élaboration de nos champagnes.

Dégustation de nos vins. contact@champagne-alainvesselle.fr +33 3 26 57 00 88 Champagne Alain VESSELLE 15 Rue de Louvois Bouzy

dernière mise à jour : 2022-01-25 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

