Visite spéciale Saint Valentin Sélestat Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Visite spéciale Saint Valentin Sélestat, 14 février 2023, Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat. Visite spéciale Saint Valentin 1 Place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

2023-02-14 – 2023-02-14 Sélestat

Bas-Rhin Sélestat Bas-Rhin EUR Une visite spéciale Saint Valentin, ou comment Cupidon plante (ou pas) ses flèches à la Bibliothèque Humaniste ! Venez suivre une visite guidée pour découvrir les histoires d’amour (qui finissent parfois mal) racontées dans les livres de la Bibliothèque Humaniste. Les lieux et la douceur sucrée offerte à la fin de ce moment privilégié vous feront passer une belle soirée, que vous soyez accompagné ou non. Une visite spéciale Saint Valentin, ou comment Cupidon plante (ou pas) sa flèche à la Bibliothèque Humaniste ! +33 3 88 58 07 20 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-12-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse 1 Place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Ville Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat-selestat-haut-koenigsbourg-tourisme-selestat/

Visite spéciale Saint Valentin Sélestat 2023-02-14 was last modified: by Visite spéciale Saint Valentin Sélestat Sélestat 14 février 2023 1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin Bas-Rhin Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat, Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Sélestat Bas-Rhin