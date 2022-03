VISITE SPÉCIALE NOVIODUNUM Jublains, 27 mars 2022, Jublains.

VISITE SPÉCIALE NOVIODUNUM Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

2022-03-27 – 2022-03-27 Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération

Jublains Mayenne Jublains

3 3 EUR La Ville Neuve, Noviodunum, ainsi se nomme Jublains dans l’Antiquité. À la croisée de voies romaines, cette ville connaît un essor au 2e siècle de notre ère et se dote d’une parure monumentale formée de thermes, d’un théâtre, d’un temple et d’un forum. Que savons-nous aujourd’hui de cette ville devenue petit village ? Comment vivaient les habitants de cette cité prospère ? Comment étaient leurs maisons, et quels étaient leurs loisirs ? Venez explorer ce que nous apprennent chaque année les fouilles archéologiques.

Visite thématique sur la ville antique de Jublains.

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/

La Ville Neuve, Noviodunum, ainsi se nomme Jublains dans l’Antiquité. À la croisée de voies romaines, cette ville connaît un essor au 2e siècle de notre ère et se dote d’une parure monumentale formée de thermes, d’un théâtre, d’un temple et d’un forum. Que savons-nous aujourd’hui de cette ville devenue petit village ? Comment vivaient les habitants de cette cité prospère ? Comment étaient leurs maisons, et quels étaient leurs loisirs ? Venez explorer ce que nous apprennent chaque année les fouilles archéologiques.

Musée archéologique départemental 13 rue de la Libération Jublains

dernière mise à jour : 2022-02-07 par