Visite spéciale Noël Concarneau, 4 décembre 2021, Concarneau.

Visite spéciale Noël Rue de Stang Ar Lin Château de Keriolet Concarneau

2021-12-04 15:00:00 – 2022-01-12 Rue de Stang Ar Lin Château de Keriolet

Concarneau Finistère Concarneau

Profitez d’une visite familiale avec sapins et collection de crèches, vin chaud et chocolat chaud. Un cadeau sera offert aux enfants. Les week-ends 4/5, 11/12, 18/19 décembre; 8/9 et 15/16 janvier et les mercredis 8, 15 , 22 décembre; 5 et 12 janvier 2022. Uniquement sur réservation au 06 83 32 62 45.

+33 6 83 32 62 45

Rue de Stang Ar Lin Château de Keriolet Concarneau

