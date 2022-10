Visite spéciale: le château raconté aux enfants Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Visite spéciale: le château raconté aux enfants Azay-le-Ferron, 26 octobre 2022, Azay-le-Ferron. Visite spéciale: le château raconté aux enfants

31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

2022-10-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-02 16:00:00 16:00:00 Azay-le-Ferron

Indre Azay-le-Ferron Cette visite est réservée aux enfants à partir de 5 ans à 12 ans, ils participeront de façon ludique à la découverte du patrimoine et les plus petits ne seront pas noyés dans l’information. Visite costumée suivie d’un goûter.

Durée : 1h30. Visite adaptée spécifiquement aux enfants, pour les enfants de 5 à 12 ans, pour découvrir les richesses du patrimoine d’Azay-le-Ferron. chateauazayleferron@orange.fr +33 2 54 39 20 06 http://www.chateau-azay-le-ferron.com/ © Château Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Azay-le-Ferron Adresse 31-33 rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre Ville Azay-le-Ferron lieuville Azay-le-Ferron Departement Indre

Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Visite spéciale: le château raconté aux enfants Azay-le-Ferron 2022-10-26 was last modified: by Visite spéciale: le château raconté aux enfants Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 26 octobre 2022 31/33 rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Indre

Azay-le-Ferron Indre