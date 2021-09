Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots VISITE SPÉCIALE : « JOURNÉES DU PATRIMOINE » À LA DÉCOUVERTE DE PALAVAS-LES-FLOTS Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots Hérault Les journées du patrimoine

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021 Visite spéciale : « Journées du patrimoine »

À la découverte de Palavas-les-Flots de 17h à 19h Gratuit

Durée : 2h Visites limitées à 20 personnes. À partir de 8 ans

Inscription obligatoire.

N’oubliez pas votre bouteille d’eau et vos jumelles pour mieux observer les oiseaux ! Renseignements et réservations Tél: + 33 (0)4 67 07 73 34 – www.ot-palavaslesflots.com Les journées du patrimoine

N’oubliez pas votre bouteille d’eau et vos jumelles pour mieux observer les oiseaux ! +33 4 67 07 73 34 https://www.ot-palavaslesflots.com/ Les journées du patrimoine

dernière mise à jour : 2021-09-03

