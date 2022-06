Visite spéciale « journée du patrimoine », 17 septembre 2022, .

Visite spéciale « journée du patrimoine »



2022-09-17 – 2022-09-18

EUR 0 0 Que faites-vous le week-end du 17 et 18 septembre ?

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous êtes invité(e)s à venir découvrir la Maison Champy qui a vu et participé à l’histoire de la Bourgogne viticole : sa cuverie, ses caves du XVème siècle et son emblématique Cuve 17.

Cette année, ce sont les dames de Beaune qui vous accueillent ! Femmes de fiction ayant vécues au XVème siècle, elles vous feront découvrir l’évolution de la plus ancienne Maison de Bourgogne !

Visite gratuite

Réservation obligatoire

Animaux non acceptés

boutique.champy@maisonchampy.com +33 3 80 23 75 21 https://www.maisonchampy.com/les-experiences

