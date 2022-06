VISITE SPÉCIALE « GRAVURES DE LA GROTTE MARGOT »

Depuis 2003, plus de 200 unités graphiques ont été inventoriées par les archéologues sur les parois de la grotte Margot. Cette visite spéciale vous permettra de découvrir les trésors cachés et insoupçonnés de cette cavité ornée : chevaux, rhinocéros laineux, traces de mains, signes abstraits ainsi que des oiseaux, rarissimes dans l'art des cavernes… A partir de 10 ans. Réservation et paiement en ligne. Pendant plus d'une heure, participez à une découverte privilégiée de la grotte Margot lors de cette visite à effectif restreint.

