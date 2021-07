La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Visite spéciale « Grandes marées » La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Visite spéciale « Grandes marées » La Richardais, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, La Richardais. Visite spéciale « Grandes marées » 2021-09-10 – 2021-09-10 Lieu-dit La Jannaie du Cognet Barrage de la Rance

La Richardais Ille-et-Vilaine Les grandes marées sont l’occasion de découvrir autrement le barrage et de comprendre le fonctionnement de ce site qui produit de l’électricité renouvelable. C’est dans la baie de Saint-Malo que les plus grandes marées d’Europe ont lieu avec un marnage qui peut atteindre jusqu’à 13 m. Visite gratuite en extérieur, sur réservation. Groupe de 20 personnes. Vendredi 10 septembre 2021 – Horaire à déterminer selon la marée – Barrage de la Rance espace-decouverte-rance@edf.fr +33 2 99 16 37 14 https://www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/visiter-espace-decouverte Les grandes marées sont l’occasion de découvrir autrement le barrage et de comprendre le fonctionnement de ce site qui produit de l’électricité renouvelable. C’est dans la baie de Saint-Malo que les plus grandes marées d’Europe ont lieu avec un marnage qui peut atteindre jusqu’à 13 m. Visite gratuite en extérieur, sur réservation. Groupe de 20 personnes. Vendredi 10 septembre 2021 – Horaire à déterminer selon la marée – Barrage de la Rance dernière mise à jour : 2021-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Étiquettes évènement : Autres Lieu La Richardais Adresse Lieu-dit La Jannaie du Cognet Barrage de la Rance Ville La Richardais lieuville 48.61673#-2.02894