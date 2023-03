Visite spéciale « familles » : La petite aventure souterraine Villars Val de Dronne Villars Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Villars Dordogne 7.5 7.5 EUR La petite aventure souterraine; c’est une visite ludique, adaptée aux enfants de 5 à 12 ans. La visite se fait en partie de l’obscurité, à la lumière des lampes torches. Commentaire adapté au jeune public. La visite se termine à l’atelier peinture où l’enfant pourra faire un dessin (carton fourni) en s’inspirant de peintures préhistoriques. Réservation indispensable (nombre de visiteurs limité à 20 par visite). Visite spéciale »familles » : La petite aventure souterraine. +33 5 53 54 82 36 Grotte de Villars Grotte de Villars

dernière mise à jour : 2023-02-26

