2022-10-27 11:00:00 – 2022-10-27

Visite spéciale "familles" : La petite aventure souterraine

2022-10-27 11:00:00

Villars, Dordogne

8.5 EUR

La petite aventure souterraine; c'est une visite ludique, adaptée aux enfants de 5 à 12 ans. La visite se fait en partie de l'obscurité, à la lumière des lampes torches. Commentaire adapté au jeune public. La visite se termine à l'atelier peinture où l'enfant pourra faire un dessin (carton fourni) en s'inspirant de peintures préhistoriques. Réservation indispensable (nombre de visiteurs limité à 20 par visite).

+33 5 53 54 82 36

Grotte de Villars

