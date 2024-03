VISITE SPÉCIALE ENFANTS PORNIC: EXPLORE LA PLAGE À MARÉE BASSE (7 À 12 ANS) Pornic, lundi 8 avril 2024.

Connais-tu les multiples coquillages et crustacés de la Côte de Jade ?

Quand la mer se retire, un univers fabuleux se dévoile coquillages, crustacés, algues…

Viens les découvrir avec notre guide et apprends à pêcher et à préserver ce milieu fragile.

Une visite spéciale enfants à Pornic sous le signe de l’exploration

Les enfants pourront explorer les mares et les trous d’eau à la recherche de petites créatures marines, des crevettes joueuses aux anémones colorées!

Une visite ou l’on apprends à respecter ce qui nous entoure

La pêche à pied est une aventure passionnante mais il y a des bonnes pratiques à apprendre respecter les quantités et les tailles de coquillages et crustacés à pêcher, avoir les bons outils, replacer les cailloux que l’on retourne, ce sont des abris pour les animaux et leurs œufs etc…

Tu découvriras tout cela lors de la visite!



✅Visite testée et approuvée

« Andréa est très agréable, disponible et pédagogue. Juste un plaisir pour toute la famille ! » Marine.F .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 10:00:00

fin : 2024-04-08 11:00:00

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@pornic.com

