2022-04-26 – 2022-04-26

Pornic Loire-Atlantique Investis les cours du château de Pornic qui s’ouvrent spécialement pour toi.

Tu découvriras l’histoire de l’ancienne forteresse et la vie de château au Moyen-Age.

Sans oublier la terrible légende de Barbe-Bleue. Pour les enfants entre 8 et 10 ans uniquement. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

