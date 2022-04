VISITE SPECIALE ENFANTS : EXPLORE LA PLAGE A MAREE BASSE (8 À 10 ANS)

2022-04-29 – 2022-04-29 Pour les enfants entre 8 et 10 ans. Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Nombre de place limitée. Pas de prise en charge de transport par l’Office de Tourisme.

Durée moyenne : 1h15

Connais-tu les multiples coquillages et crustacés de la Côte de Jade? Viens les découvrir avec Andréa…Apporte ton seau et chausse tes bottes. Pour les enfants entre 8 et 10 ans. Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

