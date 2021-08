Vallon-Pont-d'Arc Grotte de la Madeleine Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc Visite spéciale enfants ” À la recherche de la chèvre Mady ” Grotte de la Madeleine Vallon-Pont-d'Arc Catégories d’évènement: Ardèche

Grotte de la Madeleine, le dimanche 19 septembre à 16:00

Une façon originale et ludique d’appréhender la grotte, de retrouver l’émotion de la découverte tout en y associant la fréquentation de ce milieu par les hommes et les animaux. Pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Activité gratuite. Dans la limite des places disponibles – 30 places maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Pass sanitaire obligatoire.

Suite à un orage, la chèvre du berger Germain s’est égarée dans la grotte de La Madeleine. Munis d’une lampe frontale, les enfants retrouvent les indices dans le labyrinthe de la grotte. Grotte de la Madeleine Route touristique des Gorges de l’Ardèche, 07700 Saint-Remèze Vallon-Pont-d’Arc Ardèche

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

