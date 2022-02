Visite spéciale art contemporain aux Archives nationales du monde du travail Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le mercredi 18 mai

À l’occasion de l’inauguration de l'[exposition d’art contemporain PATRONS](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/Decouvrir/Evenements/2022-Annee-des-textiles-du-monde) proposée dans leur hall d’exposition jusqu’au 10 décembre, les Archives nationales du monde du travail vous dévoilent leurs coulisses ! Venez rencontrer l'[artiste Joséphine Kaeppelin](https://www.josephinekaeppelin.com/) qui a conçu l’exposition PATRONS à partir de ses recherches aux Archives. Elle présentera son travail et sa démarche artistique au sein de l’exposition. Puis un·e archiviste vous emmènera à la découverte du bâtiment des Archives nationales du monde du travail, l’occasion de comprendre les missions d’un centre d’archives et de pénétrer dans des espaces normalement interdits au public !

Visite gratuite, sur inscription uniquement.

