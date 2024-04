Visite spéciale « À la découverte de l’univers gourmand des fruits secs » Confiserie-chocolaterie Leblanc Banon, vendredi 7 juin 2024.

Visite spéciale « À la découverte de l’univers gourmand des fruits secs » Découvrez avec gourmandise la valorisation des fruits secs dans notre confiserie-chocolaterie artisanale 7 – 9 juin Confiserie-chocolaterie Leblanc

Début : 2024-06-07T11:00:00+02:00 – 2024-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T16:30:00+02:00

La Confiserie-chocolaterie Leblanc à Banon est une fabrique qui produit des pâtes à tartiner, des fruits et fruits secs enrobés de chocolat, des pâtes de fruits et autres confiseries chocolatées.

Durant votre visite, vous découvrirez les étapes de fabrication de nos fruits secs enrobés et de nos pâtes à tartiner: de la sélection de la matière première jusqu’à la vente au consomateur.

Visite commentée avec dégustations de 30min

Sur réservation, limitée à 10 personnes par créneau

Confiserie-chocolaterie Leblanc Le Puy 04150 Banon Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « boutique@confiserie-leblanc.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 65 69 00 50 »}]

Confiserie Leblanc