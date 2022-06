Visite-soupe en compagnie de l’artiste Tiphaine Calmettes Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite-soupe en compagnie de l’artiste Tiphaine Calmettes Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 22 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 13h00 à 14h00

Le vendredi 24 juin 2022

de 13h00 à 14h00

Le jeudi 23 juin 2022

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 22 juin 2022

de 13h00 à 14h00

. gratuit Pour plus d’infor­ma­tions et pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net

L’artiste Tiphaine Calmettes vous accueille dans son exposition « Soupe Primordiale » à Bétonsalon pour une visite guidée. Découvrez en sa compagnie des sculptures où l’on peut s’asseoir pour goûter une larme de kombucha, boire une tisane de fleurs gardée au chaud dans le ventre d’une gargouille ou se servir d’un bouillon dans le ventre d’un bonhomme à pattes d’éléphant. Une occasion unique et privilégiée d’écouter de la voix de l’artiste, les récits et anecdotes qui ont nourri son travail, et surtout de lui poser des questions ! Cet évènement prend place dans le cadre de l’exposition « Soupe Primordiale de l’artiste Tiphaine Calmettes à Bétonsalon – centre d’art et de recherche. Il est organisé dans le cadre de Treize’Estival, fes­ti­val des lieux cultu­rels du 13e arron­dis­se­ment. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1057 +33.(0)1.45.84.17.56 publics@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon https://www.facebook.com/betonsalon https://www.betonsalon.net/spip.php?rubrique433

Image : Lucien Poinsot Visite de l’exposition Soupe Primordiale en compagnie de l’artiste Tiphaine Calmettes, Bétonsalon – centre d’art et de recher¬¬che, Paris, 2022.

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bétonsalon - centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet Ville Paris lieuville Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Departement Paris

Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite-soupe en compagnie de l’artiste Tiphaine Calmettes Bétonsalon – centre d’art et de recherche 2022-06-22 was last modified: by Visite-soupe en compagnie de l’artiste Tiphaine Calmettes Bétonsalon – centre d’art et de recherche Bétonsalon - centre d'art et de recherche 22 juin 2022 Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Paris

Paris Paris